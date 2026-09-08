Ancora sole in Calabria con punte di 37 gradi. Ma la situazione è destinata a cambiare: una perturbazione atlantica porterà aria più fresca, piogge e un deciso calo termico. Il peggioramento raggiungerà il Sud soprattutto nel fine settimana

Ancora caldo e tempo stabile al Sud, ma il quadro meteo è destinato a cambiare nei prossimi giorni. La perturbazione atlantica che metterà fine al grande caldo che ha caratterizzato questa estate è ormai alle porte e, dopo aver interessato il Nord Italia, nel corso del weekend porterà maggiore instabilità anche sulle regioni del Centro-Sud.

La giornata di oggi, martedì 8 settembre, vedrà ancora condizioni meteo per lo più asciutte in Italia, con qualche temporale pomeridiano sulle Alpi e sull'Appennino. Al Sud e sulle Isole il tempo resterà stabile, con sole prevalente su tutti i settori.

Calabria, ancora sole e caldo

In Calabria, così come sul resto del Mezzogiorno, oggi il tempo sarà prevalentemente stabile. Al mattino è previsto sole su tutti i settori, mentre al pomeriggio il tempo resterà asciutto. Le temperature massime al Sud saranno generalmente stazionarie.

Il caldo, però, non è ancora finito. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, oggi al Centro-Sud i termometri potranno raggiungere 36-37°C, prima dell'arrivo del cambiamento atmosferico.

Mercoledì ancora stabile al Sud

Domani, mercoledì 9 settembre, il maltempo interesserà soprattutto il Nord, dove sono previste molte nuvole, rovesci e temporali localmente anche intensi e a carattere di nubifragio.

Al Sud e Isole tempo ancora stabile, con nubi sparse e ampie schiarite sia al mattino sia al pomeriggio. Soltanto sull'Appennino potranno verificarsi locali fenomeni pomeridiani.

In serata e nella notte il tempo resterà stabile, anche se aumenterà la nuvolosità.

La perturbazione avanza verso il Centro-Sud

Tra giovedì e venerdì gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano il transito della saccatura, con una goccia d'aria fredda in quota, sul Mediterraneo centrale.

Il maltempo sarà diffuso soprattutto al Centro-Nord, mentre le temperature diminuiranno in generale su tutta la Penisola, tornando in linea con le medie del periodo.

La perturbazione coinvolgerà inizialmente in modo più intenso e diffuso il Nord, per poi estendersi venerdì alle regioni centrali. Il Sud Italia sarà nella prima fase perlopiù risparmiato dai fenomeni più abbondanti.

Nel weekend aumenta l'instabilità anche al Sud

La situazione è destinata però a cambiare nel secondo weekend di settembre. L'instabilità resterà protagonista con fenomeni soprattutto sulle regioni del Centro-Sud.

Dopo il peggioramento che tra mercoledì e venerdì interesserà progressivamente il resto della Penisola, il maltempo potrebbe quindi raggiungere in modo più deciso anche il Mezzogiorno.

Per la Calabria e le altre regioni meridionali si prospetta così un fine settimana più movimentato, dopo gli ultimi giorni caratterizzati dal caldo intenso.

Temperature in calo, addio ai picchi di 36-37°C

Uno degli effetti più evidenti del passaggio perturbato sarà il calo delle temperature.

La perturbazione atlantica porterà infatti un ingresso di aria più fredda dal Nord e, tra mercoledì e venerdì, sono previsti forti temporali e temperature in calo anche di 8 gradi.

Sarà dunque un netto cambio di scenario, con il primo vero assaggio d'autunno dopo il grande caldo che ha caratterizzato questa estate.

Cosa succede la prossima settimana

La prossima settimana potrebbe vedere un'espansione dell'alta pressione delle Azzorre, ma la seconda decade di settembre sembra destinata a mantenere un carattere piuttosto dinamico.

Dopo il caldo intenso, dunque, l'Italia si prepara a una fase caratterizzata da temporali, aria più fresca, temperature in calo e maggiore instabilità, con il Centro-Sud e il Sud protagonisti soprattutto nel corso del prossimo weekend.