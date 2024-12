Cieli molto nuvolosi con precipitazioni sparse. Da stasera giù la colonnina di mercurio, Sila e Pollino si imbiancheranno anche a quote medie. Da lunedì invece ritornerà il bel tempo

Dopo un venerdì molto uggioso specie lungo il versante jonico della regione dove si sono registrati anche deboli piovaschi, ecco che durante il weekend una perturbazione atlantica raggiungerà il Sud Italia e la Calabria apportando maltempo sparso specie lungo il versante tirrenico, seguito poi da aria più fredda. Da lunedì invece una vasta area di alta pressione in risalita dal Nord Africa si impossesserà del Mediterraneo apportando bel tempo ovunque. Intanto vediamo cosa ci aspetta, in modo dettagliato, durante questo weekend.

Weekend con piogge e nevicate sui monti

Il weekend inizierà con un sabato mattina variabile su gran parte della regione con nubi sparse e possibili piovaschi lungo le aree costiere tirreniche e joniche. Durante le ore pomeridiane avremo un generale aumento della nuvolosità su tutta la Calabria con cieli molto nuvolosi e piovaschi sparsi. Molte nubi anche durante le ore serali e notturne con possibili piovaschi principalmente lungo il versante tirrenico.

Situazione molto simile la avremo durante la giornata di domenica: essa infatti inizierà con una mattinata molto nuvolosa o coperta su tutta la regione con possibili piovaschi lungo il versante tirrenico. Durante le ore pomeridiane i fenomeni si estenderanno su tutta la regione interessando anche le aree interne e joniche, mentre le prime schiarite si avranno invece nelle ore serali e notturne a partire dalla Calabria settentrionale ma con ancora residue precipitazioni sul resto della regione.

Da segnalare che a partire dalla serata di sabato le temperature sono previste in generale calo e ciò vorrà dire che sulle catene montuose della Sila e del Pollino tornerà a cadere la neve a quote medie e intorno ai 1200-1300 m, mentre altrove la quote neve sarà leggermente più alta. Il tutto accompagnato da un generale rinforzo dei venti con raffiche localmente moderate/forti dai quadranti occidentali.