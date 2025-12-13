L’alta pressione continua ad inglobare la Calabria. Un possente anticiclone da diversi giorni sta invadendo l’intero Mediterraneo fin verso l’Europa centrale, con anomalie termiche localmente anche intense e oltre i 10°C rispetto alle medie del periodo.

Meteo weekend

Durante il weekend la situazione resterà immutata: sabato e domenica infatti saranno caratterizzate da tempo stabile praticamente ovunque e con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi. Da segnalare solo qualche banco di nebbia nelle prime ore del mattino e nelle ore notturne lungo le aree interne e vallive.

Le temperature rimarranno stazionarie con valori massimi che lungo le coste e pianure potranno raggiungere picchi fino ai 18°C, mentre l’inversione termica notturna farà registrare temperature minime molto basse e localmente sotto gli 0°C nelle aree montuose.

Un probabile cambiamento sarà possibile però a partire dal 16 dicembre: un affondo di aria atlantica nel Mediterraneo causerà la formazione di piogge e locali temporali su gran parte della Calabria con il ritorno dell’instabilità dopo oltre una settimana di bel tempo.

Ma di questo ne riparleremo.