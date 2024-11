L'impulso instabile che ha apportato precipitazioni su gran parte della regione si sta ormai allontanando lasciando però affluire correnti di aria fredda che causeranno un generale calo delle temperature durante il weekend. Le condizioni meteorologiche rimarranno comunque stabili con qualche nuvola innocua.

Previsioni meteo sabato

Durante la mattinata di sabato avremo tempo prevalentemente stabile su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Da segnalare qualche nube più compatta nelle aree del Vibonese e del Reggino ma senza rischio di precipitazioni. Nubi in aumento nelle ore pomeridiane sulle aree più interne della regione anche se però, anche qui saranno innocue e prive di precipitazioni. Altrove invece continueranno condizioni di bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi. Stabile anche durante le ore serali e notturne.

Previsioni meteo domenica

Durante la mattinata di domenica avremo ancora tempo stabile su tutta la regione con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi. Da segnalare ancora una volta nubi sparse lungo le aree Tirreniche del Vibonese e del Reggino ma senza particolari fenomeni. Nel pomeriggio la nuvolosità sarà nuovamente in aumento anche nelle aree interne e tirreniche ma senza rischio di precipitazioni, mentre altrove continueranno condizioni meteorologiche stabili con cieli sereni o poco nuvolosi. Nessuna variazione la avremo anche nelle ore serali e notturne con tempo stabile e cieli sereni.

Come detto sarà un weekend localmente freddo: le temperature infatti saranno in calo ovunque con valori massimi che lungo le coste non dovrebbero superare i 16-18°C mentre nelle aree più interne e vallive il termometro si attesterà intorno ai 7-9°C. Freddo generale invece durante le ore notturne e prime ore del mattino: i valori infatti si manterranno intorno ai 10-12°C lungo le coste e pianure ma nelle aree interne il termometro si attesterà quasi ovunque sui 2-4°C con valori sotto lo zero termico nelle aree montuose della Sila e del Pollino.