“La gestione delle fratture distali di femore”: è questo il tema al centro del congresso regionale organizzato per sabato 30 novembre da Oto Calabria, la società che raccoglie ortopedici e traumatologi ospedalieri. L’evento si terrà a Catanzaro Lido, dove sono attesi esperti e specialisti da tutta la Calabria e da altre regioni d’Italia. Presidenti del congresso sono i dottori Francesco Sanzo e Daria Anna Riccelli, mentre la segreteria scientifica è curata dai dottori Giuseppe Gigliotti, Giuseppe Tedesco e Andrea Vescio.

«L’evoluzione del metodo di trattamento delle fratture di femore distale da sempre ha mirato al raggiungimento di due obiettivi: stabilità meccanica, finalizzata alla precoce ripresa del movimento, e preservazione della vascolarizzazione del focolaio, finalizzata a limitare al minimo i danni di trofismo derivati dall’atto chirurgico. La cura di queste fratture ha subito negli anni una continua evoluzione, tuttavia non sempre si ha un’indicazione di trattamento univoca in base a tipologie specifiche di frattura. L’intento del congresso è quello di riuscire a dare una corretta indicazione di trattamento in base all’età e alle caratteristiche del paziente e alla tipologia di frattura». Questa la presentazione del congresso Oto Calabria.

Di seguito il programma completo.

Ore 08:00 Registrazione dei partecipanti, presso il Best Western Plus Hotel Perla del Porto

08:30 Saluti iniziali e presentazione del Congresso:

Presidenti del Congresso: Francesco Sanzo, Daria Anna Riccelli (Catanzaro)

Presidente Oto Calabria: Antonino Laganà (Polistena, RC)

Saluto del Presidente Otodi: Fabrizio Cortese (Rovereto, TN)

09:00 Lettura magistrale

09:30 Inquadramento diagnostico

G. Gasparini (Catanzaro)

I SESSIONE: Fratture pediatriche e fratture dell’adulto

Moderatori: G. A. Celestino (Corigliano- Rossano, CS), V. R. Macrì (Catanzaro), I. Menniti (Soverato, CZ)

09:30 Fratture pediatriche: dal trattamento conservativo al trattamento chirurgico

V. Pavone (Catania)

09:45 Sintesi con placca e/o viti: quando il supporto mediale?

A. Laganà (Polistena, RC)

10:00 Sintesi con inchiodamento endomidollare: quando anterogrado, quando retrogrado?

F. Oliverio (Crotone)

10:15 Il ruolo della fissazione esterna: dal damage control alla sintesi definitiva

A. Vescio (Catanzaro)

10:30 Le lesioni multilegamentose del ginocchio

V. Madonna (Bergamo)

10:45 Complicanze neuro-vascolari

L.Perticone (Lamezia Terme, CZ)

11:15 Il trattamento di edema e algodistrofia post chirurgica

Moderatori: D. A. Riccelli, F. Sanzo (Catanzaro)

Relatore: V. Caiaffa(Bari)

II SESSIONE: Fratture periprotesiche – perisintetiche e interprotesiche

Moderatori: B. Iannò (Vibo Valentia), G. Tedesco (Catanzaro), L. Vena (Cosenza), G. Zavettieri (Locri, RC)

11:30 Trattamento conservativo e sintesi di minima (viti): indicazioni, vantaggi e limiti

M. Candela (Paola, CS)

11:45 Sintesi con placca e viti: indicazioni, vantaggi e limiti

G. Cipparrone (Cosenza)

12:00 Sintesi con chiodo endomidollare retrogrado: indicazioni, vantaggi e limiti

D. Lacquaniti (Reggio Calabria)

12:15 L’utilizzo della guida extramidollare nella protesi di ginocchio negli esiti

E. Giuzio, F. Napoleone, L. Tarducci (Catanzaro)

12:30 La megaprotesi di ginocchio nel trattamento degli esiti complessi nelle fratture di femore distali

D. Tigani (Bologna)

12:45 Discussione della sessione I e II

III SESSIONE: Presentazione e discussione Casi Clinici

Moderatori: G. Melito (Reggio Calabria), F. Ranuccio (Catanzaro), D. A. Riccelli (Catanzaro), A. Truglia (Soverato, CZ), G. Vena (Cosenza)

13:00 Caso Clinico 1

M. De Gori (Soverato, CZ)

13:05 Caso clinico 2

A. D’Arienzo (Pisa)

13:10 Caso clinico 3

T. Pugliese (Polistena, RC)

13:15 Caso clinico 4

F. Di Luggo (Paola, CS)

13:20 Caso clinico 5

A. Cundari (Cosenza)

13:25 Caso clinico 6

S. Barreca (Reggio Calabria)

13:30 Discussione casi clinici

13:45 Lettura magistrale: Il local delivery dell’ antibiotico: aggiornamenti

P:F. Indelli (Salisburgo, Austria; Firenze)

14:00 Buffet Lunch

IV SESSIONE: Gestione Infermieristica, Fisioterapica e Infettivologica

Moderatori: A. Ammendolia, L. Cosco, S. Natalini, F. Sanzo, A. Varano (Catanzaro)

14:45 Terapia antibiotica “tra miti e leggende” ed EBM: profilassi delle fratture esposte, profilassi perioperatoria e trattamento infezioni postoperatorie

F. Quintieri (Catanzaro)

15:00 Infermiere di Sala Operatoria professionista: multidisciplinare o specializzato

M. Mazzotta (Catanzaro)

15:10 Il ruolo “centrale“ dell‘infermiere di sala operatoria

D. Musolino (Catanzaro)

15:15 Il trattamento infiltrativo post traumatico: acido ialuronico vs acido lodronico

A. Corigliano (Lamezia Terme, CZ)

15:30 Il trattamento riabilitativo e terapia sequenziale

P. Belmonte (Catanzaro)

15:45 Discussione

16:00 Assemblea dei soci Oto Calabria

16:25 Chiusura dei lavori Scientifici e Compilazione questionari ECM online