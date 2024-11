«Domani, domenica 26 novembre alle ore 17, presso il Grand Hotel Lamezia di Lamezia Terme, si terrà un'importante Assemblea Organizzativa di Sud Chiama Nord per la regione Calabria». Si legge in una nota diffusa dal partito politico di ispirazione autonomista e meridionalista, attivo principalmente in Sicilia e guidato dal sindaco di Taormina Cateno De Luca.

«L'evento rappresenta un momento cruciale per la crescita e l'organizzazione del movimento nel territorio, con l'obiettivo di coinvolgere attivamente i cittadini e costruire una presenza solida e partecipata. Durante l'assemblea - si legge nella nota -, si affronteranno temi di rilevanza locale e nazionale, discutendo strategie e azioni concrete per promuovere la presenza di Sud chiama Nord in Calabria. Un focus particolare sarà dedicato alla costituzione dei comitati locali, un passo fondamentale per radicare il movimento sul territorio e coinvolgere le diverse realtà presenti nella regione. Inoltre, sarà presentato l'obiettivo di Sud Chiama Nord per le prossime elezioni europee. All’assemblea sarà presente il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca».