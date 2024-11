Si terrà, dal 26 al 29 ottobre prossimi, a Polistena, presso il polo multifunzionale Padre Pino Puglisi, l’ottava edizione della Scuola Common nazionale. La “Scuola Common,” promossa da Libera contro le mafie, Fondazione Gruppo Abele e Master Apc in Analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione, a partire dal 2016, ha l’obiettivo di generare approfondimento e attivazione sui temi della trasparenza, dell’anticorruzione e del monitoraggio civico. "Si un si fa jurnu, un ninni jam'e e cà”, questo è il nome dell’edizione di quest’anno. Un proverbio calabrese utilizzato per sottolineare che è bene andare in fondo, fino alla fine delle cose.

«Dalla Calabria, vogliamo “fare giorno” con la luce della trasparenza. A che punto siamo – sottolinea la segreteria regionale di Libera- con la conoscibilità del “Piano nazionale di ripresa e resilienza”? Come monitorare il Piano sui territori? Quali risorse sono state stralciate e come chiedere conto alle Istituzioni? E quale è lo stato attuale dei dati sui beni confiscati alle mafie? Come migliorare la nostra capacità di monitoraggio e pressione sulle istituzioni?». Attorno a queste domande, per quattro giorni, i partecipanti apprenderanno e sperimenteranno nuovi strumenti d’indagine e monitoraggio, sia analogici che digitali, e faranno una passeggiata monitorante di progetti di Pnrr, tra Gioia Tauro e Polistena, toccando tappe strategiche come il porto della città tirrenica.

«Condurre tutto questo dalla Calabria, avendo la base in un bene confiscato dedicato alla memoria di Don Pino Puglisi, a pochi giorni dal trentennale della sua morte, aggiunge valore alla nostra azione e ci spronerà a restare radicate/i nel nostro convincimento: che il monitoraggio del bene comune, in tutte le sue forme, è un efficace modo per compartecipare alla sua cura e difenderlo da mafie e corruzione. E lo faremo – conclude il sodalizio - “fino a quando non si fa giorno”».