L'iniziativa, in programma per le ore 16 di lunedì 30 maggio, è promossa dai parlamentari di Forza Italia Andrea Gentile e Matilde Siracusano

Lunedì 30 maggio alle 16 - presso la sala conferenze Colletti - Palazzo dei Gruppi Parlamentari (Camera dei deputati - via Uffici del Vicario, 21) si terrà il Convegno “Il futuro della prevenzione nelle recenti proposte di riforma”, iniziativa promossa dagli On.li Andrea Gentile e Matilde Siracusano del gruppo di Forza Italia a Montecitorio per «costituire con il contributo di giuristi ed avvocati esperti in tema, un momento di significativo dibattito politico, culturale e scientifico attorno alla materia delle misure di prevenzione nella direzione virtuosa del recupero di legalità del settore preventivo e nel solco di un processo giusto, tipico degli ordinamenti di ispirazione liberale e democratica».

Al convegno interverranno Andrea Gentile, Deputato componente della Commissione Affari costituzionali e membro dell’Osservatorio Misure patrimoniali dell’Unione delle Camere Penali Italiane, Matilde Siracusano, Deputato componente della Commissione Giustizia ed autrice della proposta di legge n. 3059 in tema, Paolo Barelli, Presidente del gruppo parlamentare di FI alla Camera, Pierantonio Zanettin, capogruppo in commissione Giustizia di FI, Francesco Paolo Sisto, sottosegretario alla Giustizia, gli Avvocati Vincenzo Zummo e Paolo Giustozzi, Co-Responsabili dell’Osservatorio Misure Patrimoniali dell’Unione delle Camere Penali Italiane e l’Avv. Fabio Frattini, componente di Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane