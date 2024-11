Nasce a Roseto il primo allevamento di Elicicoltura, una nuova realtà imprenditoriale che apre le porte ad una delle produzioni gastronomiche più antiche della nostra terra e che oggi punta ad essere una azienda di riferimento per l’intero territorio

Nasce a Roseto il primo allevamento di Elicicoltura, una nuova realtà imprenditoriale che apre le porte ad una delle produzioni gastronomiche più antiche della nostra terra e che oggi punta ad essere una azienda di riferimento per l’intero territorio. La lumaca Helix, un mollusco dalle molteplici proprietà, é presente da sempre tra le pietanze della tradizione culinaria locale e non solo, e oggi è ampiamente considerata una eccellenza gastronomica dal gusto delicato, un piatto da gourmet apprezzato in Italia e all’estero. Ma la “chiocciola” non è solo decantata in cucina: dalla Lumaca Helix si ricavano preparati molto richiesti e utilizzati in cosmetica, grazie alle sue proprietà rigenerative ed antiossidanti, che nutrono i tessuti della pelle umana migliorandone tono ed elasticità.

Degli aspetti tecnici, produttivi ed economici dell’allevamento della lumaca Helix a ciclo biologico completo si è parlato nel corso del convegno svoltosi Sabato 25 Giugno, nell’Antico Granaio di Roseto Capo Spulico. Al tavolo dei relatori, il Sindaco di Roseto, Rosanna Mazzia; il Dott. Carmelo Toscano, rappresentante tecnico scientifico dell’Istituto Internazionale di Elicicoltura di Cherasco; il produttore Vincenzo Gentile; l'Assessore alle Politiche Agricole, Giuseppe Nigro; il Direttore dell'istituto internazionale di Elicicoltura - Cherasco, Dott. Giovanni Avagnina e il consigliere nazionale dell'associazione nazionale elicicoltori, Geom. Michele Bergese. Nel corso del dibattito sono emersi gli aspetti caratterizzanti un impianto elicicolo, dall’alimentazione alla raccolta e allo spurgamento delle lumache, ma anche le analisi di mercato, le prospettive e i trend di crescita che questo settore sta ottenendo negli anni. L’Amministrazione Comunale di Roseto, rappresentata dal Sindaco Mazzia e dall’Assessore Nigro, intende sostenere la crescita e lo sviluppo di questa nuova realtà imprenditoriale, che vede protagonista un giovane rosetano, Vincenzo Gentile, impegnato in questa nuova e affascinante idea d’impresa. La giornata si è conclusa con la visita guidata all’impianto elicicolo rosetano, sito in C.da Commaroso, dove si è potuto conoscere e scoprire toccando con mano il nuovo mondo dell’elicicoltura “Made in Roseto”.