Il vice presidente della Giunta regionale ha proposto una serie di soluzioni per la ripartenza economica e sociale della Calabria

Si è concluso nella tarda serata di ieri, il tavolo tecnico istituito dal vice governatore Nino Spirlì (deleghe alla Legalità e Sicurezza, commercio e artigianato, cultura e beni culturali) con le parti sociali e datoriali a cui ha partecipato per la Confapi, l’avvocato Luigi Falco, presidente della Filiera trasporti. Lo riferisce una nota stampa.





Falco si dichiara «soddisfatto del confronto tenutosi tra le parti in un’atmosfera cordiale e collaborativa» ed aggiunge «il vice presidente Spirlì ha proposto diverse misure tese alla ripartenza economica e sociale della Calabria come, ad esempio, l’istituzione stagionale del periodo dei saldi nonché l’erogazione di una serie di aiuti rivolti alle imprese rimaste precedentemente escluse».





Ha altresì partecipato alla riunione Vittorio Chiappetta, vice presidente della Filiera trasporti il quale si è definito «entusiasta del clima propositivo della riunione e si dice pronto a collaborare con l’ente regionale anche per il futuro ai fini di una celere ripresa economica attuata in un’ottica di confronto».





Il presidente Confapi Calabria Francesco Napoli, oggi impegnato a Roma presso la Giunta nazionale, e il segretario Rossana Battaglia ringraziano l’assessore Spirlì per la sua disponibilità nonché per la vicinanza ai commercianti e agli artigiani in questo momento di crisi.