Prosegue la battaglia contro l’autonomia differenziata. La proposta che la minoranza in Consiglio regionale presenterà alla Conferenza dei capigruppo sarà illustrata in conferenza stampa lunedì mattina, alle ore 10.30, alla sala del Consiglio comunale di Vibo Valentia.

L’incontro

All’incontro prenderanno parte i capigruppo Mimmo Bevacqua (Pd), Davide Tavernise (M5s) e Antonio Lo Schiavo (Misto) per spiegare le ragioni per le quali la ppa sul referendum abrogativo della legge sull’autonomia differenziata va calendarizzata direttamente per la prossima seduta del Consiglio regionale, senza nessun passaggio in Commissione.

«Confidiamo nella sensibilità del presidente Mancuso e nella coerenza del governatore Occhiuto – affermano Bevacqua, Tavernise e Lo Schiavo – per fare in modo che non ci siano rinvii e perdite di tempo rispetto a una discussione che non può essere rimandata oltre considerando l’importanza della posta in gioco».