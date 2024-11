«Bilancio esaltante per l’Ortopedia Pediatrica di Villa Serena for Children. A Catanzaro bambini dalla Svizzera, dall’Albania dal Veneto, Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia per essere sottoposti a visite o interventi chirurgici». È quanto si legge in una nota a firma del direttore di Villa Serena For Children – Ortopedia Pediatrica, Luigi Promenzio.

«Nonostante la pandemia – che ha di fatto bloccato lungamente l’attività chirurgica, di screening e di controllo delle patologie - i risultati raggiunti dall’equipe di Ortopedia Pediatrica di Villa Serena for Children di Catanzaro, nel biennio che si chiude sono davvero rilevanti, anche a livello nazionale. Se da un lato, il Covid-19 e la “clausura” che ne è conseguita, ha abbattuto la traumatologia pediatrica, dall’altra il ritardo subito dai controlli clinici hanno reso le patologie sempre più gravi e più complesse da trattare».

«Villa Serena for Children ha confermato di essere una struttura dinamica – si legge ancora nella nota -, costantemente predisposta alla ricerca scientifica e all’innovazione tecnico-clinica, in grado finanche di attrarre pazienti dall’estero e dalle più lontane regioni italiane. Oltre duemilatrecento visite, erogate in regime di convenzione con il Ssr. Duecentodieci interventi chirurgici sempre in convenzione, con percentuali di infezioni perioperatorie e di necessità reintervento, prossime allo zero».

«Piccoli pazienti arrivati con le famiglie a Catanzaro dall’Albania e dalla Svizzera, dal Veneto, dal Piemonte dalla Lombardia, da Roma, cosi come dalle vicine Basilicata e Sicilia per essere sottoposti in Calabria a visita o ad intervento chirurgico. Risultati raggiunti attraverso una concreta sinergia tra i reparti di degenza ortopedica, anestesiologia, radiologia, riabilitazione e le strutture di accettazione/preospedalizzazione e il Centro di Prenotazioni dell’Igea, nonché del blocco chirurgico di Villa Serena, naturale traguardo fortemente voluto dalla Proprietà e dall’Amministrazione di Villa Serena», prosegue Promezio.

«Altissimo il livello dell’assistenza anestesiologica e analgesica, merito del dottor Antonio Giacomelli, riferimento della Rete Formativa della Scuola di Specializzazione in Anestesiologia e Rianimazione dell’Umg, diretta dal prof. Federico Longhini e retta dai professori Eugenio Garofalo e Andrea Bruni. Villa Serena for Children è tra l’altro capofila nell’elaborazione e sviluppo di un’App innovativa per la misurazione domestica non invasiva (attraverso un semplice telefonino) della idiopatica giovanile che permetterà ai genitori di effettuare le rilevazioni e inviarle all’equipe medica. L’Ortopedia Pediatrica di Villa Serena for Children è oggi un’eccellenza del sud Italia, un innegabile fiore all’occhiello della sanità calabrese», conclude Promezio.