«La nomina di Cataldo Calabretta a sub-commissario regionale della Lega, segna un cambio di passo significativo per l’organizzazione del partito in Calabria e in provincia di Crotone e Cosenza». Lo afferma in una nota stampa Vincenzo Granata, consigliere comunale Cosenza specificando che «Calabretta, sta dando prova di buona amministrazione nel settore del ciclo integrato delle acque».

A giudizio di Granata: «Ha aderito sin da subito al progetto Leghista in Calabria e saprà dare il giusto contributo per il rilancio del partito sul territorio. Nella mia qualità di consigliere comunale della Lega, formulo gli auguri di buon lavoro ad un valido professionista che rappresenta il volto nuovo della Lega in Calabria».