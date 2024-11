Esprime la sua soddisfazione il segretario regionale del Pd Ernesto Magorno per la soluzione tecnica trovata ieri in Parlamento, che stanzia 50 milioni di euro in favore dei precari calabresi.

“Un passo in avanti importante che dimostra l’interessamento del Governo e, in particolare del premier Renzi, alla Calabria e in maniera concreta il mantenimento degli impegni assunti nei confronti della nostra gente. Un importante risultato frutto della determinazione dei parlamentari calabresi e del grande impegno del presidente della Regione,Mario Oliverio”.

Il segretario regionale del Partito democratico calabrese, l’on. Ernesto Magorno esprime la propria soddisfazione per la soluzione tecnica individuata per reperire le risorse necessarie al proseguimento del percorso di contrattualizzazione degli LSU-LPU della Calabria.



“L’approvazione dell’emendamento al dl Giubileo, presentato in commissione Bilancio del Senato dal Partito Democratico, prevede lo stanziamento di 50 milioni di euro quale contributo dello Stato a titolo di compartecipazione per la contrattualizzazione degli ex lsu-lpu a 26 ore settimanali anche per il 2016 – spiega Magorno -. Vigileremo affinché il provvedimento adottato nei giorni scorsi risulti davvero determinante per favorire la definizione di una situazione occupazionale che tiene sospese da anni migliaia di famiglie, nell’interesse di una pianificazione economica e sociale che spinga la regione verso una necessaria normalizzazione”.