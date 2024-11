La Direzione Regionale di Centro Democratico,si è riunita a Catanzaro per discutere sul grave problema che attanaglia i Dipendenti della Provincia di Vibo Valentia che da sette mesi non percepiscono stipendio e minacciano gesti inconsulti qualora non si dovesse risolvere il problema economico-occupazionale,venutosi a creare in seguito all'approvazione della legge Del Rio che ha abolito le stesse Provincie

La Direzione Regionale di Centro Democratico,si è riunita a Catanzaro per discutere sul grave problema che attanaglia i Dipendenti della Provincia di Vibo Valentia che da sette mesi non percepiscono stipendio e minacciano gesti inconsulti qualora non si dovesse risolvere il problema economico-occupazionale,venutosi a creare in seguito all'approvazione della legge Del Rio che ha abolito le stesse Provincie.Su sollecitazione del Coordinatore del Circolo di Centro Democratico di Serra S. Bruno e attualmente responsabile provinciale Avv. Vincenzo Albanese, la Direzione CD ha deciso di esprimere ai Dipendenti Provinciali di Vibo massima solidarietà ed impegno del Partito sia a livello Regionale che a livello Nazionale sollecitando,anche, attraverso i suoi Parlamentari un'opportuno tavolo tecnico-politico presso il Ministero competente o presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per risolvere definitivamente la questione economica e occupazionale delle risorse umane vibonesi,che si sono sempre distinte per professionalità ed impegno . In questi giorni una delegazione della Direzione Regionale guidata dai Coordinatori Regionali Antonio Ferrazzo e Pietro Funaro si recherà a Vibo Valentia per esprimere la Solidarietà a nome del Partito,del Presidente On. Bruno Tabacci e di tutta la deputazione CD.