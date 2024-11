Istanza cautelare rigettata. Il Tar Calabria ha rigettato il ricorso proposto da Matilde Talotta, quale gestore del Lido Lo Jonio Ce L'Hai contro il Comune di Catanzaro e Giovanni Valentino, proprietario del lido, quest’ultimo rappresentato dall’avvocato Nunzio Raimondi.

Talotta aveva chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della nota n.86457 emessa dal Responsabile del Suap del Comune di Catanzaro con la quale è stata dichiarata irricevibile l’istanza prodotta dalla stessa diretta all’avvio dell’attività di stabilimento balneare con contestuale richiesta di autorizzazione all’utilizzo temporaneo per 30 giorni dall’1/6/2022 dell’arenile ricadente in area interposta senza modifica alla concessione.

Nell’ambito di tale ricorso il gestore del Lido Lo Jonio ce l’hai, nelle more del giudizio amministrativo, ha chiesto la sospensione cautelare, inaudita altera parte, della nota comunale.

Il presidente del Tar Calabria - Catanzaro, il 2 luglio 2022 sull’istanza cautelare, ha rigettato la stessa ritenendo che «in ogni caso che è la stessa istante che, nel modulo E17.02, indica l’autorizzazione provvisoria ex art. 45 bis…del codice della navigazione come scaduta in data 31.12.2020 e che il controinteressato con comunicazione pec del 19.05.21 ha chiarito di non avere più interesse a proseguire il rapporto con la ricorrente oltre la data predetta con la conseguenza che titolare della concessione sembra essere al momento questi…».

Inoltre, nel medesimo provvedimento, il presidente «ha ritenuto che il richiesto periodo di autorizzazione temporanea precluso dall’impugnato diniego è scaduto…».

Alla luce di quanto statuito dall’Autorita’ Amministrativa, Giovanni Valentino ha segnalato a tutte le competenti Autorità l’esecutività del diniego prodotto dal Comune di Catanzaro per le conseguenti determinazioni di legge.