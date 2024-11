Si è concluso lo storico congresso dei Testimoni Geova del 2020 dal tema “Rallegratevi sempre”, svoltosi per la prima volta online. L’evento è stato seguito da milioni di persone in circa 240 paesi ed in circa 480 lingue. Tra questi anche circa 12.000 calabresi, di cui oltre 2.000 della provincia di Vibo Valentia.



A motivo della pandemia di Covid-19, per la prima volta nella loro storia i Testimoni di Geova hanno svolto il loro congresso annuale in streaming sul sito www.jw.org in sei weekend distribuiti nel corso di luglio e agosto 2020, lasciando chiuse le porte del loro centro congressi di Francavilla Angitola.



Il programma ha risposto a domande quali: Cosa contribuisce a provare vera gioia? Come si può coltivare la gioia in famiglia, sul luogo di lavoro o a scuola? Come si può rimanere gioiosi nonostante le difficoltà? Uno dei momenti clou del programma è stato il film incentrato sulla vita del personaggio biblico di Neemia e su come questi aiutò l’antica nazione d’Israele a provare gioia nell’adorare Dio. Il film è ora disponibile gratuitamente nella Biblioteca Digitale del sito JW.ORG (per il video del film clicca qui).





Altro momento molto atteso è stato quello del battesimo per immersione completa dei nuovi credenti. Solitamente, questo avviene in apposite vasche alla presenza di tutti i partecipanti. Quest’anno, invece, seguendo scrupolosamente il distanziamento sociale e le misure di prevenzione e contenimento del contagio da SARS-CoV-2, il battesimo è avvenuto in vasche e piscine e, vista la calda stagione, anche in mare aperto, dove molti ragazzi e adulti hanno potuto manifestare il loro volontario interesse ad abbracciare la fede dei Testimoni. In Calabria sono stati 71 i nuovi ordinati (per il video del congresso clicca qui).