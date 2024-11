Nei mesi scorsi i Consorzi di bonifica calabresi si erano visti approvare 13 progetti presentati (su 15) per un importo di circa 139 milioni di euro a valere sulle risorse del Pnrr misura M2C4 pari al 64% delle risorse destinate al Sud per quella misura con 13 progetti. Ieri invece hanno pubblicato tutti i bandi di gara per selezionare le imprese esecutrici, la cui selezione deve divenire efficace entro novembre 2023. È quanto si legge in una nota.

Come annunciato e concordato con l’Assessorato competente la gestione delle fasi di gara sono state affidate alle Stazioni uniche appaltanti (SUA), in particolare: alla Sua della Provincia di Crotone per il progetto finanziato al Consorzio dello Ionio Crotonese, alla Sua dell’ Area Metropolitana di Reggio Calabria per il progetto finanziato al Consorzio dell’alto Ionio Reggino, alla Sua della Provincia di Cosenza per gli altri undici progetti.

L’Anbi Calabria ha predisposto, attraverso un proprio gruppo di lavoro, il Bando ed il Disciplinare tipo definito con un approfondito confronto con l’Unità di Missione del PNRR e lo stesso Ministero.