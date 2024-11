Il programma permette a universitari e neolaureati di svolgere un tirocinio in altri Paesi membri dell’Ue o extra, per arricchire il proprio bagaglio personale e anche per approcciarsi al mercato del lavoro internazionale

Di rientro da Bruxelles gli studenti dell’Università della Calabria che hanno preso parte al programma Erasmus Traineeship, progetto dell’Unione Europea promosso dall’Area internazionalizzazione dell’Unical attraverso il proprio Consorzio G.R.E.A.T., che permette a studenti universitari e neolaureati di svolgere un tirocinio in altri Paesi membri dell’Ue o di Paesi extra-europei che costituisce un’esperienza unica e altamente formativa non solo per arricchire il proprio bagaglio personale e professionale, ma anche per entrare nel mercato del lavoro nazionale e internazionale. Lo riporta una nota stampa dell'ateneo calabrese.

Le attività di tirocinio a Bruxelles sono state coordinate dall’Associazione Calabresi in Europa Bruxelles in collaborazione con l’Ice - Agenzia per la promozione all’ estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Il percorso formativo ha visto impegnati gli studenti in attività di tirocinio e visite presso le principali istituzioni che hanno sede nella capitale d’Europa, al fine di comprendere e ampliare la loro formazione sui processi di internazionalizzazione e la conoscenza dei fondi europei.

La sinergia messa in atto tra l’Associazione Calabresi in Europa, rappresentata da Berenice Franca Vilardo e l’area Internazionalizzazione dell’Università della Calabria, il cui responsabile è Gianpiero Barbuto, ha permesso la strutturazione di attività di tirocinio nella capitale europea che amplia il ventaglio di esperienze formative per i giovani studenti che si affacciano al mondo delle professioni. Diverse le attività svolte ed una serie importante di incontri e visite istituzionali, tra Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles rappresentata da Allegra Iafrate ed il Parlamento europeo con sessioni di approfondimento su vari aspetti legislativi e di funzionamento.

Coordinatore scientifico programma Erasmus Traineeship a Bruxelles è il professore Peppino De Rose, con cui i giovani universitari hanno avuto modo di confrontarsi ed approfondire i temi della progettazione europea e mercati internazionali e di comprendere al meglio politiche e programmi dell’Unione europea.

Un’altra iniziativa importante iniziativa europea che colloca l’Università della Calabria a guida del Rettore Nicola Leone tra gli atenei italiani con una forte propensione all’internazionalizzazione e interazione con le politiche europee.