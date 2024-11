Presentate proposte per la futura legge regionale come l'estinzione della figura ingiusta dell’idoneo non beneficiario, la creazione di un osservatorio regionale e l'accesso equo e sostenibile alle borse di studio

«Nei giorni scorsi, in rappresentanza degli studenti, Nazzareno Zaccaria, consigliere d’amministrazione e membro del Co.R.U.C., insieme a Giovanni Algieri, rappresentante al CUS dell’Università della Calabria, ha incontrato il presidente del Consiglio Regionale, Filippo Mancuso». È quanto riporta una nota stampa.

«Vogliamo condividere con l’intera comunità studentesca regionale gli sviluppi dell'incontro, che ha affrontato il fondamentale tema del diritto allo studio per gli studenti calabresi. Durante l'incontro, abbiamo presentato al presidente Mancuso delle proposte - continua la nota - che riteniamo indispensabili per la futura legge regionale sul diritto allo studio, includendo proposte cruciali come l'estinzione della figura ingiusta dell’idoneo non beneficiario e la creazione di un osservatorio regionale sul diritto allo studio. Proprio questa mattina il presidente Mancuso ha ricevuto la prima bozza sul regolamento al diritto allo studio».

«Già in passato, avevamo avuto un riscontro positivo sulla questione con la Vice presidente Giusy Princi, delegata al diritto allo studio, e ringraziamo entrambi, insieme al presidente Occhiuto, per la loro grande disponibilità verso gli studenti calabresi. La discussione odierna - continua - è stata proficua e ha sottolineato l'importanza cruciale di garantire un accesso equo e sostenibile alle borse di studio per tutti gli studenti beneficiari delle università calabresi».

«Su invito del presidente Mancuso, il consigliere di amministrazione Nazzareno Zaccaria sarà ascoltato in commissione subito dopo le festività natalizie, non appena la legge sarà inclusa nell’ordine del giorno. Le stesse proposte saranno presentate nei prossimi giorni anche alla vice presidente. Il presidente Mancuso si è mostrato soddisfatto e impegnato, congratulandosi con la nostra rappresentanza studentesca per essere stati i primi a presentare proposte concrete per la futura legge regionale sul diritto allo studio, non aggiornata dal lontano 1985».

«Ringraziamo nuovamente il presidente Mancuso per averci accolti prontamente e con grande disponibilità, così come il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto per il suo impegno verso gli studenti calabresi e la vice presidente Princi per la collaborazione continua. Speriamo che le nostre richieste vengano accolte e rassicuriamo tutti gli studenti calabresi che continueremo a lavorare instancabilmente come loro rappresentanti, affinché le loro voci siano ascoltate e i loro diritti difesi. Zaccaria, membro del Co.R.U.C. e consigliere di amministrazione, desidera ringraziare Antonio Puntillo, senatore accademico di Unival, e Giovanni Algieri, membro del CUS Unical, per la stretta sinergia dimostrata in questo impegno comune»