I complimenti di consiglieri e assessori regionali del partito di Giorgia Meloni in una nota congiunta: «Intercettiamo un ampio consenso dimostrando che la nostra classe dirigente è all’altezza delle sfide alle quali è chiamata»

«La proposta di Fratelli d’Italia intercetta un ampio consenso dimostrando che la nostra classe dirigente è all’altezza delle sfide alle quali è chiamata, e soprattutto, è provvista di contenuti da introdurre nell’offerta politica da sottoporre al giudizio della comunità».

Così in una nota congiunta i consiglieri e assessori regionali di Fratelli d’Italia, sulla competizione a Catanzaro dove Wanda Ferro «ottiene, per i valori indissolubilmente legati alla sua storia di centrodestra, premiati dagli elettori, un risultato che va al di sopra delle aspettative».

«Un giudizio evidentemente positivo – quasi il 10 % – che certifica un’ottima affermazione di Fdi, e di Wanda Ferro a livello personale, in grado di sovvertire pronostici miopi e che non tenevano conto della scelta coerente, autentica ed identitaria sulla quale il nostro partito ha convintamente puntato».

Anche per questo Giuseppe Neri, Antonio Montuoro, Luciana De Francesco, Fausto Orsomarso e Filippo Pietropaolo, si dicono convinti che il centrodestra «ha bisogno di Fratelli d’Italia per vincere, tanto a livello nazionale quanto a livello locale, e il dato elettorale di Catanzaro lo ribadisce. Auspichiamo un percorso condiviso che tenga conto della centralità del nostro partito, forza trainante ed indispensabile per arrivare alla guida della città».