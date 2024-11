COSENZA - In seguito all'elezione di Ugo Pugliese a sindaco di Crotone e di Stefano Mascaro a sindaco di Rossano, il sindaco della città dei bruzi Mario Occhiuto, rivolge loro un messaggio di auguri: “A Ugo Pugliese, neo sindaco di Crotone, e a Stefano Mascaro, neo sindaco di Rossano, giungano le mie più sentite congratulazioni per la rispettiva affermazione elettorale”

COSENZA - In seguito all'elezione di Ugo Pugliese a sindaco di Crotone e di Stefano Mascaro a sindaco di Rossano, il sindaco della città dei bruzi Mario Occhiuto, rivolge loro un messaggio di auguri: “A Ugo Pugliese, neo sindaco di Crotone, e a Stefano Mascaro, neo sindaco di Rossano, giungano le mie più sentite congratulazioni per la rispettiva affermazione elettorale”.Lo dichiara Mario Occhiuto rivolgendo i complimenti ai primi cittadini eletti nei due Comuni tra i più importanti della Calabria. “La nostra regione – aggiunge – ha necessità di amministratori motivati e impegnati a perseguire il bene della collettività con un preciso disegno progettuale. La crescita territoriale passa anche per lo spirito sinergico basato sul confronto che auspico di portare avanti con i colleghi. A Pugliese e Mascaro – conclude Occhiuto – i miei sinceri auguri di buon lavoro”.