«La Giunta regionale, su impulso del presidente Roberto Occhiuto, nella riunione odierna, ha destinato ulteriori risorse per finanziare, scorrendo le graduatorie degli avvisi 'Eventi di promozione culturale' e 'Attività Culturali 2022', tutti gli eventi e le iniziative organizzati dai Comuni e dalle associazioni sul territorio calabrese. Saranno, dunque, 50 gli 'Eventi di promozione culturale' e 121 le 'Attività culturali 2022' che riceveranno fondi della Regione». È quanto si legge in un comunicato dell'ufficio stampa della Giunta regionale.

«La Giunta, con un'iniziativa chiara e forte - afferma la vicepresidente della Regione Giusi Princi - ha deciso di riservare ai Comuni e alle associazioni importanti risorse per eventi e attività culturali organizzati nel territorio calabrese. Un gesto di attenzione da parte del governo regionale nei confronti delle nostre comunità, della cultura calabrese e delle tradizioni. La Calabria cresce e diventa attrattiva per investitori e turisti solo se riesce a valorizzare, anche dal punto di vista economico, le proprie eccellenze, le specificità dei territori, la storia di una Regione ricca di opportunità. I

n più occasioni abbiamo affermato che il settore cultura necessitava di attenzioni costanti e consistenti, sia in termini di programmazione, sia di sostegno finanziario. Riuscire non solo a ufficializzare le graduatorie dei due avvisi dedicati ad eventi storicizzati ed attività culturali 2022 in poco meno di due mesi dalla pubblicazione dei bandi, ma anche ad individuare ulteriori risorse per lo scorrimento delle relative graduatorie, è la migliore dimostrazione della concretezza ed efficienza che deve contraddistinguere la nostra azione di governo anche nel garantire importanti ricadute sui territori, tanto in termini di indotto economico agli operatori del settore, quanto di diffusione della cultura».