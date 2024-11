Il vice presidente della commissione vigilanza: «I calabresi hanno il diritto di sapere come stanno le cose e il dovere di chiedere che vengano fatte in modo trasparente»

«Il presidente Spirlì faccia chiarezza su Fincalabra e l’avviso interno per la nomina del direttore generale. Viste le polemiche nate in questi giorni all’interno dello stesso centrodestra, sarebbe il caso di dire cosa sta realmente accadendo». Così il consigliere regionale Pd, Carlo Guccione, in una nota.

«Non si può restare in silenzio davanti allo spettacolo indecoroso delle liti tra gli esponenti del centrodestra calabrese su bandi farlocchi e tentativi di lottizzazione dei vari Enti regionali. Per ultimo, la presa di posizione del consigliere regionale Pietro Molinaro dimostra come ci sia una lotta di potere per accaparrarsi nomine e poltrone».

«Si faccia chiarezza al più presto. Chiederò che venga convocata una riunione della Commissione Speciale di Vigilanza - conclude Carlo Guccione - per affrontare la questione Fincalabra alla presenza degli assessori interessati e del presidente f.f. Nino Spirlì. I calabresi hanno il diritto di sapere come stanno le cose e il dovere di chiedere che vengano fatte in modo trasparente».