Fondi a 7 progetti triennali e 3 progetti di quarto anno per un valore di 2,2 milioni di euro. L'assessore Calabrese: «L'obiettivo è creare un ponte solido tra lo studio e le richieste delle imprese»

«La formazione duale rappresenta un pilastro fondamentale per rispondere alle esigenze specifiche di competenze espresse dalle imprese calabresi». Lo afferma l’assessore al Lavoro, Formazione professionale, Alta formazione e Its Giovanni Calabrese, annunciando la pubblicazione delle graduatorie (clicca qui) per il finanziamento di percorsi di formazione duale, finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Sono stati finanziati 7 progetti triennali e 3 progetti di quarto anno, con un valore complessivo della graduatoria che ammonta a circa 2,2 milioni di euro.

«Questo importante risultato – afferma l’assessore regionale- testimonia l’impegno concreto della Regione Calabria nel promuovere la formazione duale e nell’investire sulle competenze dei giovani, favorendo lo sviluppo economico e sociale del territorio. Un lavoro puntale guidato dal dirigente regionale del settore Alta formazione e dirigente ad interim del settore Istruzione professionale, ITS e ricerca scientifica, Menotti Lucchetta. L’obiettivo è creare un ponte solido tra il mondo della formazione e quello del lavoro, offrendo ai giovani l’opportunità di acquisire competenze specifiche e immediatamente spendibili nel mercato del lavoro».

«Il bando – prosegue Calabrese – è stato progettato per valorizzare il fabbisogno del sistema produttivo, utilizzando e valorizzando l’indagine Excelsior sui fabbisogni occupazionali delle imprese calabresi. I criteri di valutazione adottati, improntati alla massima oggettività, hanno consentito una rapida conclusione delle fasi valutative. Questo – conclude -permetterà di avviare i percorsi formativi in tempi brevi, garantendo un’immediata ricaduta positiva sul territorio».