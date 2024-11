Gaio Yacht e Azimut Yachts presentano l’evento “Restarting from 55” che si terrà nella favolosa e suggestiva cornice della Marina di Tropea nei giorni 17-18-19 luglio 2020. Nella meravigliosa Tropea, bandiera blu 2020 e candidata a capitale della cultura 2022, Gaio Yacht sarà presente con la nuova “Azimut 55 Fly”.

Boat show, sea trial e cocktail serale venerdì e sabato dalle 18 alle 21. La 55 Fly si presenta come un’oasi di benessere con le sue linee tese e filanti fuori ed un’alcova elegante ed avvolgente dentro. Stefano Righini ed Achille Salvagni hanno rispettivamente firmato concept e design esterno ed interno accostando, dopo una scrupolosa ricerca, cinque materiali che donano un senso di sofisticata calma agli ambienti. L’imbarcazione è stata una “sfida” per i creatori della stessa, che hanno unito un profilo stilisticamente importante ad una avanguardia tecnica tra le migliori in circolazione.

Ci si troverà di fronte, infatti, a soluzioni tecniche di ultima generazione individuate dall’Innovation Lab di Azimut nell’ambito del programma Ecs - Enhanced cruising solutions; dall’Active Trim Control, che consente di garantire l’assetto migliore in ogni momento della navigazione, riducendo l’attrito e ottimizzando i consumi, all’Electronic Power Steering, il sistema di timoneria elettronica con funzioni di controllo della sensibilità personalizzabili dal comandante. Una passione che è divenuta un lavoro, quella di Gaio Yacht, che da 10 anni, al fianco di Azimut Yachts, presenta soluzioni all’avanguardia ai propri clienti. In questa nuova e suggestiva cornice è pronta a scendere nuovamente in mare per offrire un’esperienza