Tanti auguri e congratulazioni per il nuovo prestigioso e delicato incarico di direttore che ti accingi a ricoprire in una importante ed innovativa realtà editoriale in crescita come LaC, che ha voluto puntare sulle tue competenze e sulla tua riconosciuta professionalità per continuare nella sfida intrapresa d’innovazione dell’informazione regionale, adeguandola ai tempi ed alle pretese di un pubblico sempre più esigente. Una sfida coraggiosa, in cui serve tanta audacia. Perché siamo in un’epoca in cui la comunicazione ha una grossa rilevanza ed il modo di fare informazione è in un continuo processo di mutazione, un processo in cui la propagazione di nuovi strumenti di diffusione delle notizie impone di stare attenti all’attendibilità delle fonti ed alla loro autorevolezza. Per rimanere attaccati quanto più possibile alla realtà ed esser certi che le informazioni che si stanno immagazzinando siano il più possibile aderenti al vero. Ti seguo da tempo e ti stimo come uomo e come professionista e sono certo che avrai la capacità di raccogliere il guanto della sfida e raccontare questa difficile Calabria nelle sue mille sfumature. Quelle grigie, che sembrano prevalere. Ma anche quelle colorate. Che esistono, “sono”, e non “sembrano”, prevalenti, e per questo vanno evidenziate e valorizzate al meglio. Per fare crescere questa nostra terra e far si che sia una terra di lavoro e positività e non di emigrazione e criticità.

Con stima, auguri

Vitaliano Papillo