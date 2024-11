“Le sue inchieste sono un esempio di testimonianza e di qualità umana e professionale

“Le sue inchieste sono un esempio di testimonianza e di qualità umana e professionale. Pertanto mi congratulo con lei per la notizia del premio Rosario Livatino, Antonino Saetta e Gaetano Costa per il giornalismo edizione 2016, esortandola ad andare avanti nel suo lavoro“. Klaus Davi ha postato sul suo profilo Twitter (https://twitter.com/KlausDavi/status/748453149514440704) e Facebook (https://www.facebook.com/klaus.davi.9?fref=%2Freqs.php) il messaggio ricevuto dal consigliere di amministrazione della Rai Guelfo Guelfi, in merito al riconoscimento conseguito dal massmediologo per i servizi televisivi su alcuni dei più potenti e temuti boss della ‘Ndrangheta Antonio Piromalli, Paolo Rosario De Stefano, Tommaso Anello e Domenico Mancuso, ma anche sui preti antimafia don Giacomo Panizza e don Pino De Masi e sul magistrato antimafia Giuseppe Lombardo realizzati per il programma Storie Vere condotto da Eleonora Daniele su Rai 1.