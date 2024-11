Sono 120 le nuove unità di Personale della Polizia di Stato destinate alla Calabria per il mese di dicembre nel piano assegnazioni del Dipartimento di Pubblica sicurezza. La notizia è resa nota dal sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, che spiega nel dettaglio: «Alla Questura di Catanzaro sono assegnate 13 nuove unità, 6 ispettori e 10 agenti, alle quali si aggiungono, sempre per la provincia di Catanzaro, 10 unità per la Polizia Ferroviaria, 2 unità per la Polizia Stradale, e 3 ispettori che andranno a rafforzare il Sisco, la Sezione Investigativa del Servizio Centrale Operativo, per complessive 28 unità. Alla provincia di Cosenza sono destinate 23 unità, di cui 20 alla questura e 3 alla Polstrada. A Crotone andranno 7 unità, di cui 5 ispettori in Questura e 2 agenti alla Stradale. A Reggio Calabria sono destinate 52 nuove unità di personale, di cui 33 in questura, 4 al Sisco, 10 alla Polfer, 4 al Reparto volo e uno agli uffici tecnici di supporto. A Vibo Valentia andranno 10 unità, di cui 7 in Questura, 2 alla Stradale e uno alla Scuola allievi agenti».

«Questo nuovo rafforzamento degli organici - sostiene Ferro - è il segno del grande impegno del Capo della Polizia e del Ministero dell’Interno per la sicurezza del territorio, che insieme al potenziamento dei presidi ha messo in campo ingenti finanziamenti per gli impianti di videosorveglianza in tutta la regione».