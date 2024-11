Dopo le polemiche il nosocomio aveva provveduto a pubblicare un bando per l'inserimento di medici che potessero supplire alla mancanza

Dopo le polemiche e le proteste di giorni scorsi, da lunedì Riprende lunedì 1 agosto riprenderà il servizio di Interruzione volontaria di gravidanza all’Ospedale Annunziata di Cosenza. A darne notizie è stata l'azienda ospedaliera attraverso un comunicato stampa.

«L’incarico per l’erogazione del servizio - si legge nella nota -, in esito alla procedura di Avviso Pubblico Urgente, è stato affidato alla dottoressa Tiziana Russo con contratto libero professionale. L’IVG (interruzione volontaria di gravidanza) all’ Annunziata di Cosenza è coordinato dal Servizio di Assistenza Sociale che al Presidio Hub è svolto dalla dottoressa Manuela Bartucci che supporta le donne sia negli adempimenti burocratici previsti dalla L. 194/78, sia nell’esecuzione del protocollo clinico, indispensabile per effettuare l’interruzione di gravidanza».

«È possibile accedere all’IVG, sia farmacologica che chirurgica, muniti di adeguata certificazione medica rilasciata da professionista non obiettore (consultori, medico di base, specialista ginecologo) che attesti lo stato di gravidanza. Da lunedì, quindi - si legge in conclusione -, riprendono le sedute settimanali (una fissa all’occorrenza due) che, come si ricorderà erano state interrotte lo scorso 14 luglio».