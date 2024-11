Il consigliere regionale: «Quanto accaduto non può e non deve passare senza una forte risposta da parte delle istituzioni»

«Esprimo la massima solidarietà a Pippo Callipo per le recenti intimidazioni che hanno interessato l'attività della sua azienda». Lo afferma, in una nota, il capogruppo in Consiglio regionale di "De Magistris Presidente", Ferdinando Laghi. Lo scorso fine settimana, si ricorderà, ignoti avevano esploso colpi di pistola all’indirizzo del magazzino sito a San Pietro Lametino, nel Catanzarese, che ospita la sede dell’impresa.

«Quanto é accaduto - aggiunge Laghi - non può e non deve passare senza una risposta forte delle istituzioni, ma anche dell'intera opinione pubblica, contro la malavita organizzata, unitamente alla più ampia e completa solidarietà nei confronti di un uomo e di un'azienda che da tanto tempo portano lustro all'intera nostra Regione. Per questo interesserò personalmente la commissione antindrangheta regionale, di cui mi onoro di fare parte, al fine di contribuire a creare la giusta e doverosa attenzione su questa ennesima allarmante vicenda di malavita organizzata e concorrere a difendere la legalità, a tutela degli imprenditori e di tutti i calabresi onesti».