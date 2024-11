È pronta a sbarcare a New York la fondazione Totò Morgana con il suo presidente Marco Serrao. Dall'11 al 15 ottobre presenzierà ai maggiori eventi in programma nel week end dedicato al Columbus Day.

La promozione della cultura italiana, dei territori e del Made in Italy tra le finalità della simbolica Parata cui la Fondazione Totò Morgana prenderà parte nel ruolo che incarna la sua Mission Istituzionale: onorare e patrocinare il merito e le eccellenze italiane.

Una agenda ricca di impegni, nella quale spicca la consegna dello storico riconoscimento della Fondazione Totò Morgana, il "Magnus Aureus", ad illustri personalità.

La Fondazione, presente ed attiva in Italia da un decennio, promuove seminari finalizzati alla sensibilizzazione della popolazione scolastica degli istituti scolastici Secondari alle patologie uroandrologiche sommerse e/o misconosciute incidenti in età adolescenziale. Gioca un ruolo fondamentale alla diffusione della cultura del benessere ed alla lotta all'infertilità che risulta in aumento anche tra le giovani coppie.

Il dottore Marco Serrao, Urologo Andrologo e Presidente della Fondazione, conferirà il prestigioso riconoscimento al sindaco di NY Eric Adams, al Commendatore Tony Di Piazza, all’ambasciatrice della musica napoletana nel mondo Francesca Maresca, al giornalista Luigi Liberti, all'avvocato Michele Sarno ed ad altre illustri personalità

«A New York, cuore pulsante dell'America, per la cui costruzione di infrastrutture, cultura e società gli italiani hanno contribuito con orgoglio e sacrificio, consegnare il "Magnus Aureus" - la grande spiga d'oro conferita di recente a Papa Francesco - rappresenta per la Fondazione Totò Morgana la più nobile affermazione dei valori familiari ed intimi che esso incarna: il lavoro ed il sudore fecondo, da cui originano solo grandi bellezze» - è quanto afferma il dottore Serrao.