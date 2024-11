Una giornata, 20 regioni, oltre 25 eventi su tutto il territorio nazionale: per la prima volta un unico sound unisce l’Italia nel nome del Jazz

Appuntamento il 30 aprile per ‘Giovani e Cultura’, iniziativa del Comitato Unesco Giovani per celebrare l’International Jazz Day in Calabria:



ore 16:00: convegno “Giovani e Cultura: il ruolo dei giovani nella valorizzazione del patrimonio culturale” a cura del Comitato Giovani per l'UNESCO Calabria, in partenariato con il Consiglio Regionale della Calabria, presso la sala Levato del Consiglio Regionale.



Numerose istituzioni ospiti prenderanno parte al convegno: NICOLA IRTO – Presidente Consiglio Regionale della Calabria; SALVATORE PATAMIA – Segretariato Regionale per la Calabria Mibact; GIUSEPPE FALCOMATÀ – Sindaco Comune di Reggio Calabria; PATRIZIA NARDI – Assessore Cultura Comune di Reggio Calabria; GIANLUCA CALLIPO – Presidente ANCI Giovani; FRANCESCO CALABRÒ e LUCIA DELLA SPINA – Centro Ricerca Demetra; DEMETRIO SPAGNA – Presidente Museo dello Strumento Musicale, Mu.Stru.Mu di Reggio Calabria; CLAUDIA VENTURA – Coordinatore Regione Calabria Comitato Giovani per l'UNESCO;



Il convegno sarà un momento per presentare a livello regionale il Comitato Giovani e le progettualità 2016, che si svilupperanno grazie alla firma di un Protocollo d'Intesa con il Consiglio Regionale della Calabria. Il Comitato ritiene fondamentale il coinvolgimento dei giovani nei processi di valorizzazione culturale del territorio, in sinergia con tutte le istituzioni e gli enti culturali a livello regionale.



Nel corso del convegno si procederà anche alla nomina degli Ambasciatori del Comitato Giovani per l'UNESCO Calabria.



ore 20:00: presso il Museo dello Strumento Musicale si terrà un evento celebrativo per la Giornata Internazionale del Jazz UNESCO a cui prenderanno parte:

“Nemesi” - solo sax performance con Alberto La Neve - sassofoni, looping e multi effetti; “Obsession Jazz V edizione”, a cura dell’associazione Mondi Diversi, con Màs en tango trio.