È Luca Leone Noto, 31 anni, il nuovo presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Catanzaro. Noto succede ad Antonia Abramo e ricoprirà l’incarico per i prossimi 4 anni.

«L’attuale scenario economico regionale impone una seria riflessione sull’operatività del movimento giovanile – ha detto Noto -. Unitamente agli effetti inflazionistici attuali, registriamo una forte diminuzione del tasso di nuove imprese create dagli under40 sul territorio. Dai dati in nostro possesso, ben il 75% dei giovani presenti sul territorio preferisce avere la certezza di un lavoro pubblico o dipendente, piuttosto che intraprendere la carriera da imprenditore. A questa negatività, bisogna forzatamente aggiungere il forte flusso migratorio dei giovani al di fuori della Calabria, i quali, nella quasi totalità dei casi non rientrano nei propri territori di origine. In questo contesto, il ruolo dei Giovani Imprenditori diventa strategicamente rilevante, sia per promuovere la cultura di impresa ed il ruolo positivo dell’imprenditore, sia per attrarre i giovani che si sono formati al di fuori dei confini regionali, e che possono impattare positivamente sul futuro di questo territorio. Proprio per questo motivo, tutte le attività che porteremo avanti saranno sempre mosse da una forte responsabilità sociale, con il fine ultimo di contribuire positivamente allo sviluppo di questo territorio e di questa regione».

Assieme a lui è stato eletto anche il nuovo consiglio direttivo dei Giovani Imprenditori di Confindustria Catanzaro che coadiuverà il neopresidente nelle diverse azioni sul territorio che l’associazione ha programmato. L’assemblea ha eletto: Emanuele Abramo, Fabio Falvo, Emilia Ada Merante Critelli, Maria Noto, Andrea Scarpino e Angelo Vaccaro.

L’elezione di Noto e del nuovo direttivo dei Giovani Imprenditori catanzaresi ha visto la partecipazione di Riccardo Di Stefano, presidente nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria. A salutare il neopresidente anche il Comune di Catanzaro, rappresentato dal sindaco, Nicola Fiorita, e dall’assessore alle Attività economiche, Antonio Borelli, il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, e il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, Pietro Falbo.

Dopo l’elezione, il neopresidente ha illustrato il suo programma per il prossimo quadriennio nel corso di un incontro promosso dalla presidente uscente dei Giovani Imprenditori catanzaresi, Antonia Abramo, a cui hanno partecipato il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, e il presidente regionale dei Giovani Imprenditori, Umberto Barreca. Sette gli asset strategici individuati da Noto nel suo programma pensati per generare valore per gli stakeholders dell’associazione:

· Per i membri dell’associazione territoriale: preparando i giovani imprenditori ad affrontare il proprio ruolo in azienda, fornendo gli strumenti necessari per garantire la continuità aziendale;

· Per i giovani, gli studenti universitari, i Neet e i Professionisti: diffondendo i valori della libera iniziativa e della cultura d'impresa;

· Per Confindustria Senior: formando la classe dirigente del futuro e garantendo lo sviluppo dell’associazione nel lungo termine;

· Per le Imprese (sia start-up che tradizionali): consentendo lo sviluppo di competenze trasversali dei collaboratori delle imprese associate;

· Enti e istituzioni territoriali: stimolando il confronto, proponendo politiche di sviluppo coerenti con le esigenze delle aziende, con i valori associativi e le esigenze dei giovani imprenditori;

· Società civile: organizzando progetti aventi finalità sociali, sia in termini di sostegno economico che formativo.

Per Noto è arrivato anche il saluto e l’augurio di buon lavoro da parte di Aldo Ferrara, presidente di Unindustria Calabria: «L’elezione del presidente dei Giovani Imprenditori è sempre un momento di gioia per il nostro sistema perché significa immettere nuova energia. Quando si parla di giovani, si parla di futuro. Ma il futuro si costruisce nel presente: non a caso ad Antonia Abramo, che con grandi capacità e saggezza è riuscita a condurre il gruppo Giovani, succede Luca Noto, rappresentante di uno dei gruppi imprenditoriali più importanti della nostra regione, che con passione si approccerà al ruolo. Il ruolo di noi “adulti” è quello di accompagnare i giovani in una transizione generazionale. C’è, infine, una particolare emozione nell’accogliere l’elezione di Luca: quando io fui eletto presidente dei Giovani Imprenditori di Catanzaro, il padre di Luca, Floriano, ricopriva il ruolo che ricopro oggi io».