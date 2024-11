La Federazione provinciale di Cosenza sta seguendo con interesse il dibattito per le elezioni comunali di Cosenza.

Da Calabria in Rete, IdM, PSI, PSE, Idv e dagli altri alleati di centrosinistra stanno emergendo riflessioni e proposte interessanti e propositive per costruire un nuovo soggetto politico in grado di intercettare la domanda di cambiamento e di buon governo che i cosentini esprimono.



Come PD siamo tutti consapevoli della necessità di sperimentare e mettere in campo un nuovo civismo democratico e progressista capace di superare posizioni appartenenti ad altre fasi politiche, di rinnovare e aiutare processi di reale cambiamento che possano arricchire la politica cittadina.



Si tratta di coinvolgere le migliori energie di Cosenza, ricostruire il tessuto sociale e culturale della città, riconnettere la politica con le associazioni ed il terzo settore.



Del resto le emergenze che stanno piegando la città di Cosenza come lo stato di profondo degrado in cui versa il centro storico, la questione dell’Ospedale regionale dell’Annunziata, dei trasporti e della logistica, dei rifiuti e del degrado dei quartieri periferici, meritano uno sforzo corale di quanti hanno a cuore il futuro di Cosenza.



Siamo altrettanto sicuri che su questi temi c’è la più alta attenzione sia del Governo regionale che di quello nazionale.

Le proposte innovative sulla partecipazione dei cittadini sula selezione del nostro candidato a Sindaco vanno approfondite e discusse.

Come PD abbiamo offerto all’intera coalizione i nostri strumenti democratici (primarie di coalizione aperte e libere) ma siamo pronti a sperimentare anche altri meccanismi che favoriscono partecipazione e trasparenza.



Come sempre auspichiamo che la politica riesca ad individuare un candidato unitario, prestigioso e capace di portare un valore aggiunto in termini di consenso e di qualità amministrativa alla coalizione ma, come ribadito, come principale Partito della coalizione alternativa al Sindaco Occhiuto, siamo pronti ad utilizzare le primarie o altri strumenti democratici per selezionare il candidato a Sindaco mettendo da parte tentazioni settarie e autoreferenziali.



Anche i tempi sono fondamentali e per questo concordiamo sul fatto che entro il mese di settembre si possa e si debba arrivare alla definizione del progetto politico e alla individuazione del candidato a Sindaco.