Un incontro con gli operatori dell’informazione per illustrare le nuove strategie di progettazione turistica e di internazionalizzazione della Calabria. È l’oggetto della conferenza stampa convocata per le ore 11 di sabato 31 luglio, all’Auditorium S.Agostino di Paola alla quale parteciperanno il sindaco Roberto Parrotta e l’assessore allo Sviluppo economico, al Turismo e all’Internazionalizzazione della Regione Calabria, Fausto Orsomarso.

«L’incontro - si legge in una nota - sarà anche l’occasione per presentare l’indagine commissionata dalla Regione all’Istituto di ricerca Demoskopika sulla destinazione Calabria. Nell’ambito della ricerca, focalizzata sull’analisi degli orientamenti e dei consumi turistici degli italiani, la penisola calabrese è risultata tra le cinque destinazioni turistiche più richieste nel 2021, tra chi ha dichiarato di trascorrere una vacanza in Italia (87,9%)».