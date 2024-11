Ad accoglierli il rettore Trebisonda. L’iniziativa ha offerto uno spunto per parlare del rilancio del turismo culturale e religioso

Visita al Santuario di San Francesco di Paola del presidente della Regione Roberto Occhiuto e dell’onorevole Andrea Gentile, ad accoglierli il rettore del Santuario e padre della confraternita dei minimi Don Francesco Trebisonda. Lo riferisce una nota stampa.

Durante il colloquio si è parlato della figura di San Francesco unitamente alla salvaguardia e alla valorizzazione del significativo patrimonio storico, artistico e culturale del santo patrono.

Il presidente della Regione Occhiuto ha ricordato come San Francesco sia un fondamentale punto di riferimento per tutti i calabresi e che pertanto la Regione produrrà ogni sforzo per sostenere utili iniziative istituzionali volte a tutelare il suo storico patrimonio artistico e religioso.

Il deputato Gentile per parte sua ha sottolineato da calabrese e da cattolico osservante la vicinanza alla figura di San Francesco patrono della Calabria ed ha insistito affinché il turismo culturale e religioso venga sempre più rilanciato con positive ricadute civili, sociali ed economiche sui territori.

Al termine dell’incontro il presidente Occhiuto e l’onorevole Gentile hanno assistito alla funzione religiosa nella quale padre Francesco Trebisonda li ha ringraziati pubblicamente per la loro presenza esortandoli a produrre buone leggi a favore della Calabria.