Nel corso dell’ultima assemblea dei soci della Calabria ed alla presenza del segretario generale dottor Marco Magheri e del vicesegretario generale dottoressa Silvia Elena Lodi si è proceduto al rinnovo ordinario degli organismi regionali dell’Associazione Italiana Della Comunicazione Pubblica e Istituzionale.

Al termine dei lavori, introdotti da Salvatore Condito, l’assemblea ha, all’unanimità, indicato come nuovo coordinatore regionale Pasquale Mancuso, che ha raccolto il testimone dall’uscente Fabio Scavo che non riproponendo la sua candidatura ha sostenuto il neo eletto.

«Nel solco del proficuo ed intenso impegno del mio predecessore - ha affermato Pasquale Mancuso – proseguiremo la nostra azione per rafforzare, in una stagione assai complessa, gli strumenti della comunicazione pubblica ed istituzionale con un più ravvicinato rapporto con tutti gli enti territoriali, a cominciare dalla Regione Calabria, al fine di “stringere” una più forte alleanza tra i cittadini e le Istituzioni favorendo e sostenendo ogni sforzo che vada in direzione della crescita civile ed economica delle nostre realtà nel momento in cui grandi aspettative coinvolgono la nostra Regione, soprattutto con le poderose azioni previste dal Pnr la cui utilizzazione deve raggiungere la “prossimità” dei bisogni, concorrendo al superamento di vecchie e nuove emergenze».