Si è svolto un articolato incontro tra Eugenio Guarascio, consigliere comunale e candidato a sindaco delle liste “Nuova Era” e Pd alle elezioni comunali del 2019 e il neo coordinatore del Pd, Franco Lucia. Durante il confronto è stato possibile analizzare la situazione politica cittadina e regionale.

L’incontro è inoltre servito a porre le basi per un reciproco rapporto di collaborazione e concertazione al fine di costituire già da ora una valida e credibile alternativa alla giunta di centrodestra che guida la città.

Eugenio Guarascio nel formulare gli auguri di buon lavoro al neo coordinatore cittadino Franco Lucia, ha garantito sostegno per le azioni comuni che saranno messe in campo a servizio della comunità lametina, in una logica di condivisione di intenti fondamentale per tutelare al meglio esigenze, istanze e necessità della città.

Lucia, dal canto suo, ha voluto ringraziare Guarascio e il gruppo “Nuova Era” per il lavoro di opposizione svolto in Consiglio comunale in un clima di sereno confronto e sana collaborazione con la componente Pd.

«Il fronte dell'opposizione, anche grazie all'apporto dell'area civica che fa riferimento al gruppo “Nuova Era” - ha detto Lucia - si è dimostrato in questi mesi molto attento ai bisogni della città e carico di una spinta propositiva fondamentale per la vita democratica di Lamezia».

Guarascio, concludendo, ha affermato «un Pd forte, coeso e aperto, capace di dialogare con le parti più dinamiche della società lametina è condizione fondamentale per il rafforzamento del tessuto democratico e per il recupero di una forte centralità di Lamezia sulla scena regionale e nazionale».