La Fondazione Girolamo Tripodi celebra il 50esimo anniversario dell’elezione di Girolamo Tripodi a sindaco di Polistena. L’appuntamento è per sabato 4 luglio, ore 18.30 a Polistena in piazza della Repubblica dove si svolgerà una manifestazione pubblica per ricordare l’evento.

La figura di Girolamo Tripodi

«Il 4 luglio 2020 – si legge nella nota stampa della Fondazione - è una data storica per Polistena, per la Piana di Gioia Tauro e per la Calabria. 50 anni fa, Girolamo Tripodi, a furor di popolo, veniva eletto per la prima volta sindaco di Polistena, dopo aver riportato alle elezioni del 7 giugno 1970 un grande successo personale, che aveva consentito al Partito comunista Italiano di conquistare la vittoria e di ottenere la maggioranza assoluta. Con l’elezione a sindaco di Girolamo Tripodi e con la nuova Giunta ed il nuovo Consiglio comunale cominciò un’altra storia.

Una storia di riscatto, di progresso civile, di crescita sociale e culturale che durerà 35 anni e che ha cambiato il volto di Polistena e di cui fu assoluto ed innegabile protagonista Tripodi. Va, inoltre ricordato che in quegli anni Tripodi, alla guida del comitato dei sindaci e da parlamentare della Repubblica, fu artefice di memorabili battaglie contro la ‘ndrangheta, per la legalità e per la difesa dell’ambiente».

La presentazione del libro di Ciconte

Nel corso dell'iniziativa si terrà la presentazione in prima nazionale del nuovo libro di Enzo Ciconte “Alle origini della nuova ‘ndrangheta. Il 1980 – le reazioni del Pci e le connivenze della politica e della magistratura” (Rubbettino editore). La manifestazione sarà presieduta da Michelangelo Tripodi (presidente Fondazione Girolamo Tripodi) e sarà coordinata da Arcangelo Badolati (giornalista caposervizio Gazzetta del Sud). Parteciperanno: Enzo Ciconte (autore del libro), Giuseppe Lavorato (già deputato del Pci), Vincenzo Macrì (già procuratore generale delle Marche), Franco Mileto (dirigente scolastico ITIS “Conte Milano” di Polistena), Pantaleone Sergi (giornalista e scrittore) È prevista la testimonianza di Domenico Derna e Giuseppe Pisano (consiglieri comunali del Pci nel 1970) e di Antonio Floccari (scrittore).