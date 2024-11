L'associazione si è riunita nei giorni scorsi per approvare il consuntivo finanziario e programmare le nuove azioni da promuovere nella lotta all'amianto in Calabria

Si è conclusa lo scorso 21 marzo l’assemblea annuale dell’associazione Comitato Ona di Cosenza Odv per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno 2023 e l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2024. Alla riunione ha partecipato la maggior parte dei soci che con il loro voto hanno approvato all’unanimità il documento finanziario.

Nella relazione introduttiva il presidente Giuseppe Infusini ha sottolineato che l’approvazione del documento finanziario non è solo un appuntamento formale, ma è un'occasione per fare il punto delle attività e del cammino fatto e da farsi e discutere insieme eventuali prospettive attività dell’associazione.

Una anno molto ricco ed intenso di attività che ha visto la realizzazione del progetto “Tutela della salute pubblica dal rischio amianto in Calabria finanziato dal Dipartimento Lavoro e Welfare della Regione Calabria che ha impegnato ancora una volta l’associazione Ona svolgere attività importanti nella lotta alla piaga del fenomeno dell’amianto, purtroppo ancora diffusamente presente sul territorio. Il progetto avviato il 9 gennaio 2023 si è concluso il 31 dicembre scorso con la partecipazione e il coinvolgimento di diversi soggetti destinatari dell’intervento che hanno contribuito alla lotta contro l’amianto: amministrazione comunale e personale dell’Ufficio tecnico dei Comuni di Acri e Rose; cittadini dei territori di Acri, Rose e Cosenza; studenti e docenti dell’Istituto Ipsia Marconi-Guarasci di Cosenza.

Negli interventi che si sono succeduti sono intervenuti il vicesindaco del Comune di Acri Anna Cecilia Miele e il consigliere Franca Sposato, che hanno lodato le diverse iniziative che si sono realizzate nel Comune di Acri e per la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini. Grazie all’impegno profuso il Comune di Acri si è potuto dotare del Piano Comunale Amianto per come imposto dalla normativa regionale.

È intervenuto anche il sindaco di Rose Roberto Barbieri che nel suo intervento ha sottolineato l’azione di bonifica eseguita presso l’area in contrada Petraro ove sorgevano i capannoni della “ex Russo Pavimenti” con circa 8.000 mq di coperture in cemento amianto, avvenuta con l’impegno dell’Ona e il contributo della Regione Calabria, ottenuto dall’amministrazione precedente nell’anno 2019. Barbieri ha sottolineato che l’intervento di bonifica eseguito in danno alla curatela fallimentare, oltre che a eliminare una fonte di rischio per i cittadini del luogo, ha consentito la vendita dell’area interessata che sarà oggetto di realizzazione di attività imprenditoriali importanti per lo sviluppo della zona.

I lavori si sono conclusi con le considerazioni del lungo cammino ormai intrapreso dall’Ona sia nelle importanti attività formative, informative e di azione sussidiaria a supporto dei Comuni e della Regione. Proprio nei confronti della Regione Calabria l’assemblea ha dato il via libera a promuovere azioni più incisive per l’eliminazione del rischio amianto e ribadito la disponibilità dell’Ona a offrire le proprie competenze a supporto del settore amianto al fine di recuperare il ritardo accumulato negli anni nell’attuazione della legge regionale 14/2011 e del Piano Regionale Amianto, quest’ultimo già scaduto nel maggio 2022 nonostante gli appelli lanciati dall’associazione e l’ampio carteggio trasmesso nel dicembre 2022 al dipartimento Ambiente contenente le proposte operative per l’aggiornamento del Prac.