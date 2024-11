Reggio Calabria - Questo pomeriggio alle ore 15 presso il Palazzo della Provincia in località Spirito Santo, Laura Ferrara portavoce del M5S al Parlamento europeo, unica eurodeputata calabrese, terrà una conferenza stampa in occasione dell'avvio dei workshop sui nuovi programmi dei fondi europei

"Troppi i dubbi e le informazioni sommarie e poco trasparenti per i cittadini - afferma la parlamentare - cerchiamo con questi corsi e con il monitoraggio costante da Bruxelles di rendere la tematica dei fondi alla portata di tutti. I cicli dei workshop, già svoltisi a Cosenza e Catanzaro, non sono solo un valido strumento per i beneficiari, si sono rivelati, altresì un termometro reale sullo stato di conoscenza ed informazione circa i fondi europei".

L'incontro con la stampa sarà occasione per discutere della nuova programmazione e delle opportunità di crescita che potrebbe offrire alla nostra Regione. Nel dibattito non mancherà il riferimento ai ritardi, ormai atavici, che affliggono anche la nuova programmazione, sulla quale la Commissione europea ha inviato centinaia di osservazione alla Regione e che dovrà, quindi, essere redatta nuovamente. "Manca ancora la versione definitiva del Piano di rafforzamento amministrativo - fa notare la Ferrara - strumento indispensabile per una corretta gestione delle risorse e che eviterà i problemi e le sospensioni che la Regione Calabria ha subito sulla programmazione 2007-2013".