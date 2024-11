Il 17 maggio si terrà la prima “Domenica Go Green” di Reggio Calabria che prevede il blocco della circolazione, sul Lungomare Falcomatà, dalle ore 9:00 alle ore 21:00, di tutti i veicoli a motore con qualsiasi tipo di alimentazione

Il 17 maggio si terrà la prima “Domenica Go Green” di Reggio Calabria che prevede il blocco della circolazione, sul Lungomare Falcomatà, dalle ore 9:00 alle ore 21:00, di tutti i veicoli a motore con qualsiasi tipo di alimentazione. L’Amministrazione intende, così, avviare una riflessione, coinvolgendo cittadini ed associazioni, sulla opportunità di rendere pedonali alcune aree della Città, a partire dal Lungomare Falcomatà, proiettandosi verso una mobilità nuova, che faccia meglio apprezzare le bellezze naturalistiche, ambientali e culturali di cui il territorio è ricco. Nelle giornate domenicali, il Lungomare Falcomatà diventerà un palcoscenico, fruibile da tutti. Saranno attrezzate aree destinate ad ospitare proposte e iniziative ambientaliste e informative, eventi sportivi, culturali, ludico-ricreativi, iniziative solidali ed espositive incentrate in particolare sulle tematiche green e della mobilità sostenibile (pedonale, ciclabile, elettrica e condivisa). “Si tratta di una vera e propria rivoluzione culturale per la nostra città, e lo affermo senza timore di esagerazione”: queste, in occasione della presentazione dell’iniziativa, le prime parole del Sindaco Falcomatà, che ha proseguito: “Siamo cittadini troppo abituati all’utilizzo delle auto, e in generale dei mezzi a motore. Ma è altrettanto vero che noi reggini siamo un popolo che ama da sempre godere delle bellezze naturali che il Lungomare ci offre. È questa, quindi, una iniziativa che restituisce piena dignità a una delle zone più amate dai cittadini; una zona al centro di una vasta operazione di riqualificazione, che passa dalla pulizia dei graffiti e dalla risistemazione della pavimentazione, fino alla meravigliosa iniziativa di adozione delle aiuole da parte dei cittadini. Ringrazio l’assessore Agata Quattrone per essersi impegnata a pieno per questo evento, e un grazie va anche agli assessori Neto, Zimbalatti e Muraca che sosterranno, nell’ambito delle proprie specifiche competenze, le Domeniche Go Green”. Tutte le e associazioni ambientaliste, sportive, culturali e di volontariato, i commercianti, espositori e artisti di strada che intendono partecipare proponendo iniziative rientranti nelle aree sopra dette, tese a stimolare la partecipazione della popolazione e a creare potenziali attrattori di visitatori provenienti da territori vicini, dalla Provincia e dalla Sicilia, possono presentare le proprie proposte presso gli uffici del Settore “Servizi alle Imprese e Sviluppo Economico” a mezzo pec all’indirizzo suap@pec.reggiocal.it o, brevi manu, al protocollo dello stesso Settore, sito a Palazzo San Giorgio.