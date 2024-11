L’avvio della raccolta differenziata nel comprensorio di Catona, è un’occasione storica che consentirà ad alcuni tra i più bei quartieri del nostro entroterra, quali Rosalì, Salice e Arghillà, di recuperare la loro antica vocazione di incantevoli terrazze verdi sul magnifico panorama dello Stretto

L’avvio della raccolta differenziata nel comprensorio di Catona, è un’occasione storica che consentirà ad alcuni tra i più bei quartieri del nostro entroterra, quali Rosalì, Salice e Arghillà, di recuperare la loro antica vocazione di incantevoli terrazze verdi sul magnifico panorama dello Stretto. Per raggiungere tale obiettivo è però indispensabile che allo sforzo dell'amministrazione e dell’Avr, si affianchi la collaborazione convinta e virtuosa della popolazione residente. Questo è un vero banco di prova per i cittadini che, siamo certi, non mancheranno di dimostrare l’amore per la propria comunità, confutando l’assurda convinzione che Arghillà sia destinata a rimanere preda del degrado e dell’nciviltà. Invitiamo i cittadini a ritirare i mastelli e ad avviare la raccolta differenziata in modo virtuoso coinvolgendo anche i bambini in quello che diventerà per le famiglie anche un gioco divertente e istruttivo. Ricordiamo che abbandonare i rifiuti per strada, approfittando della rimozione dei cassonetti stradali, oltre a essere un comportamento incivile passibile di severe punizioni, è un gesto irresponsabile che, con le temperature di questi giorni, mette a serio rischio la salute pubblica.