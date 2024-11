Si è tenuto questa mattina presso il Comune di Rosarno un incontro tra il sindaco di Rosarno Giuseppe Idà, il consigliere regionale Giovanni Arruzzolo, il vicesindaco Domenico Rizzo e l’ingegnere Domenico Vecchio, in rappresentanza della proprietà dello stabile ex Liceo Scientifico che doveva essere adibito a Centro di Accoglienza

L’ingegnere Vecchio, mostrando sensibilità e accogliendo le istanze del territorio, su sollecitazione dell’amministrazione comunale e del consigliere Giovanni Arruzzolo ha deciso di rescindere il contratto di locazione dell’immobile stipulato con la cooperativa che avrebbe dovuto gestire il centro di accoglienza migranti.



Lo stesso, ha tenuto a precisare che prima d’ora non vi era stata alcuna interazione con il Comune, in quanto si trattava di accordi di natura privatistica, e che la decisione di rescindere il contratto, rinunciato al conseguente corrispettivo, è maturata, su sollecitazione di Idà e Arruzzolo, per venire incontro alle esigenze dei cittadini e per senso di responsabilità nei confronti degli stessi. Infine, Vecchio ha voluto chiarire che l’immobile in oggetto si trova in possesso di tutti i requisiti previsti dalle leggi vigenti e quindi perfettamente idoneo a uso abitativo e non solo.



Soddisfazione ovviamente da parte dell’amministrazione comunale di Rosarno e del consigliere regionale Giovanni Arruzzolo il quale ha dichiarato “dopo una lunga giornata trascorsa ieri ad ascoltare le istanze dei cittadini, il loro disappunto ed i loro suggerimenti, grazie all’ingegnere Vecchio siamo giunti alla soluzione che tutti speravamo. Abbiamo dimostrato con i fatti – conclude Arruzzolo – che la sinergia istituzionale, quella seria, opera nell’interesse dei cittadini e soprattutto porta a risultati concreti”.



Sulla stessa linea il sindaco Idà il quale esprime ”un grande senso di gratitudine nei confronti dell’ingegnere Vecchio”. Per il primo cittadino un ulteriore motivo di orgoglio dopo l’incontro con il Ministro Alfano tenutosi ieri in Viminale e che ha fatto sì che Rosarno sia al centro dell’agenda del Governo, con aiuti concreti, anche di natura economica in favore dei cittadini. Secondo Idà la rescissione del contratto di locazione “è l’ennesimo risultato ottenuto dall’amministrazione in pochissimi giorni, frutto dell’impegno rivolto all’interesse collettivo, a differenza di chi invece non aspetta altro che fomentare i cittadini stanchi ed esasperati”.



Per il vicesindaco Rizzo, infine “la vicenda appena conclusa è la prova che quando si incontrano persone per bene, non si possono che raggiungere risultati positivi nell’interesse della Città”.