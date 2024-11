"La Calabria sprofonda, non solo dal punto di vista degli indicatori economici e sociali, ma anche a causa delle piogge incessanti, soprattutto per il grave dissesto idrogeologico

"La Calabria sprofonda, non solo dal punto di vista degli indicatori economici e sociali, ma anche a causa delle piogge incessanti, soprattutto per il grave dissesto idrogeologico. La provincia di Reggio Calabria dopo la provincia di Cosenza sono in preda ad una vera e propria ecatombe. La già precaria viabilità statale, soprattutto sulla 106, così come la rete ferroviaria sono stati distrutti pregiudicando sia la sicurezza dei cittadini che il diritto alla mobilità.

Si chiede al governo un intervento urgente per sostenere le amministrazioni locali a superare questo stato di emergenza. Abbiamo ascoltato tante enunciazioni da parte del governo, soprattutto in prossimità delle calamità naturali, si è sempre detto che il dissesto idrogeologico è una priorità nell'azione governativa ma ad oggi nessuna risposta concreta è stata adottata. Le amministrazioni locali da sole non ce la possono fare, soffocate come sono dai tagli adottati dal governo in modo spregiudicato e fuori da qualsiasi logica.

Che fine ha fatto la cabina di regia per il Meridione? E l'adozione del Master Plan per il Sud?

Tutte enunciazioni che cozzano, purtroppo, in modo plastico con il disastro che sta interessando i nostri territori.

Come Forza Italia chiederemo al governo di riferire immediatamente in Parlamento sulla situazione, sugli interventi in essere e sugli impegni concreti da assumere."

Jole Santelli

Coordinatore Regionale Forza Italia Calabria