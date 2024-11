Edicazione sanitaria e distribuzione di mascherine gratuite alla popolazione. È questa l'iniziativa messa in campo dall'amministrazione comunale di Serrastretta.



«Abbiamo voluto programmare– ha spiegato il sindaco Felice Molinaro – una vera e propria campagna locale di educazione sanitaria, in linea con quella nazionale, e non limitarci ad una semplice distribuzione di mascherine alla popolazione residente».

«Con la fase due dell'emergenza Covid-19, – ha proseguito il primo cittadino – abbiamo iniziato la strada verso una “nuova normalità” nella quale alcune misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus, come appunto l’uso delle mascherine, diventeranno la norma abituale. Dobbiamo dunque imparare a porre in atto prassi quotidiane e comportamenti corretti.

Basandoci esclusivamente sulle indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità, insieme alle mascherine chirurgiche forniremo ai cittadini un vademecum su “Come indossare, utilizzare, togliere e smaltire le mascherine nell’uso quotidiano».





«C’è poi un altro obiettivo fondamentale che ci siamo posti, in considerazione del fatto che indossare una mascherina potrebbe fardimenticare le altre precauzioni aggiuntive.Vogliamo che i cittadini acquisiscano la piena consapevolezza che l’utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani, che restano invariate e prioritarie.

Infine, daremo delle indicazioni anche sulle mascherine auto-prodotte, ossia le cosiddette mascherine di comunità».

«Per aiutare la cittadinanza ad affrontare correttamente la fase 2, in attesa che le mascherine siano facilmente reperibili per tutti e acquistabili a un prezzo economico, il Comune ha stabilito di distribuire gratuitamente una mascherina chirurgica ad ogni cittadino residente, accompagnando la consegna con una campagna informativa locale di educazione sanitaria».