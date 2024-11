VIDEO | Il deputato di Fratelli d'Italia ha presentato un'interrogazione per chiedere piena trasparenza sulle figure individuate a fronteggiare l'emergenza: «Gli italiani vorrebbero sapere come mai facciano parte del comitato anche il capo segreteria del ministro Speranza e pezzi della segreteria del ministro Boccia»

«Lo staff di Arcuri è un esercito inutile e non si comprende né quanto né come questo venga retribuito. Informazioni segretate. Anche il confuso viceministro alla salute Sileri si lamenta in merito al fatto che il comitato tecnico scientifico non gli fornisca informazioni. Gli italiani vorrebbero, come lui, sapere come mai facciano parte dello staff di Arcuri e addirittura suo vice, anche il capo segreteria del ministro Speranza, pezzi della segreteria del ministro Boccia». Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni.

«La squadra – aggiunge -, in cui l’amministratore delegato di Invitalia ha coinvolto diversi manager della holding del Mef, opera alle sue dirette dipendenze ed è stata individuata di concerto con il direttore del dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, che ha deciso quali risorse umane impiegare per fornire il supporto tecnico e amministrativo. I poltronifici politici sono sempre inutili e sprecano soldi pubblici ma in questa fase sono anche meschini. Con una interrogazione a risposta scritta ho chiesto a al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e al Ministro dell’economia e delle finanze di garantire la piena trasparenza sulle figure individuate e sugli emolumenti di tutti i soggetti impegnati nelle strutture emergenziali create per contrastare il Covid-19, rendendole pubbliche, e se siano state rispettate tutte le normative vigenti nella selezione del personale per le posizioni lavorative».