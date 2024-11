«A seguito dell'incarico conferitomi dal segretario nazionale dell'Udc, Lorenzo Cesa, quale responsabile regionale del partito, in data 15 marzo, ho già comunicato - a seguito dei contatti e degli incontri avuti in questi giorni, proprio qui in Calabria - non solo le prima proposte di nomina nei territori che erano sguarniti o, come Catanzaro, in cui il segretario provinciale Giovanni Merante nulla ha prodotto di politicamente rilevante. Dunque ho già concordato per martedì 21 e mercoledì 22, presso gli uffici della Direzione nazionale, un incontro tra lo stesso Cesa e il sottoscritto, affinché ci si avvii speditamente verso la definizione degli assetti organizzativi regionali, in vista del Consiglio nazionale di fine mese».

È quanto afferma in una nota il commissario regionale dell'Udc, Vittorio Speziali.

«In questa assise - prosegue -, avvieremo principalmente la nuova fase, tanto per utilizzare un termine moroteo, quindi a noi molto caro, cioè la costruzione di un più ampio soggetto politico, con tutte le forze di comune ispirazione e con quelle di matrice riformista, dove avremo modo di confrontarci di già, durante l'assemblea di IdV (Italia del Meridione), il prossimo fine settimana a Rende».

E ancora: «In queste ore, posso, parimenti, confermare persino gli incontri con eletti a tutti i livelli, perciò pure al Consiglio regionale, ribadendo quanto ben ha fatto presente il segretario metropolitano di Reggio Calabria, l'amico Riccardo Occhipinti, ovvero l'assoluta indisponibilità del Partito e delle formazioni di comune ispirazione, a dialogare con soggetti non compatibili alle nostre tradizioni o con i nostri valori. Ciò vale, ad esempio, per il consigliere Regionale (pro tempore!) Talerico, cui indirizziamo i migliori auguri per la sua permanenza in politica e nelle istituzioni, che però sembrano orientate - visti e notati il suo indiscusso posizionamento con la futura ex Giunta comunale catanzarese (di cui è indiscusso 'dominus', perciò responsabile, politicamente parlando, di tutte le connesse e notorie inadempienze della medesima), come sembrano orientate, le propensioni di Talerico, nel campo della Sinistra».

«Sin da adesso - conclude Speziali - desidero, altresì ringraziare, il segretario metropolitano di Reggio Calabria, Riccardo Occhipinti, come il segretario provinciale di Vibo Valentia, Salvatore Bulzomì, l'avvocato Paolo Arillotta e l'ex sindaco di Cardeto Pietro Fallanca, per aver mantenuto alta e qualificata, la presenza dei nostri valori e della nostra azione politica».