Soddisfatto l'assessore regionale al ramo. Prorogata fino a domani la possibilità di iscriversi per partecipare alla tre giorni di ascolto e confronto che prenderà il via giovedì 31 marzo

«È davvero grande l’entusiasmo che sta accompagnando l’avvio di questo esperimento di ascolto e costruzione dal basso senza precedenti. È esattamente questo lo spirito di partecipazione e di ottimismo del quale questa terra ha bisogno per superare pregiudizi e piagnistei e governare da protagonista e col sorriso tutte le sfide di sviluppo dei prossimi anni». Con queste parole l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Mobilità, Fausto Orsomarso, esprime soddisfazione per il boom di adesioni e contributi a Turismi in Calabria, Stati Generali, una tre giorni di ascolto e confronto promossa dal Dipartimento regionale, che da giovedì 31 marzo fino a sabato 2 aprile, incontrerà a Falerna Marina, istituzioni, associazioni di categoria, imprenditori, operatori economici, associazioni.

«Che intorno alla grande opportunità strategica ed internazionale dei nuovi turismi – prosegue l’assessore – si respirino fermento e voglia di offrire contributi per una nuova narrazione esperienziale della destinazione Calabria è dimostrato, non solo dai molteplici accessi alla piattaforma online di ascolto messa in campo per gli Stati Generali, ma ancor di più dai numerosi suggerimenti e contenuti trasmessi nei tanti e diversi questionari che ci stanno giungendo attraverso statigeneralicalabria.it. Sono numeri importanti che ci auguriamo possano crescere e che dimostrano attenzione, voglia di protagonismo ed anche di riscatto. È un nuovo metodo di mettere in atto politiche pubbliche di sviluppo. E oggi il nostro obiettivo – rimarca Orsomarso – è quello di arrivare a tutti. Anche per questo motivo abbiamo deciso di prorogare alla mezzanotte di domani, mercoledì 30 marzo, la possibilità di iscriversi per partecipare a questa prima edizione degli Stati Generali del Turismo, mantenendo aperta la possibilità di contribuire e proporre durante ed anche dopo la giornata conclusiva di sabato 2 aprile».

L’assessore Orsomarso esprime ringraziamenti per il centro culturale Catasta Pollino, nella persona di Giovanni Gagliardi «per aver condiviso con noi – spiega - l’esigenza di rimandare di qualche settimana l’importane evento di ascolto degli operatori turistici del Pollino che si sarebbe dovuto tenere in concomitanza con gli Stati Generali del Turismo. È, questo, lo spirito che ci piace prevalga rispetto ad obiettivi comuni di una Calabria che sia straordinaria».

Gli Stati Generali del Turismo si apriranno a Villa Ventura (Falerna Marina) giovedì 31 marzo alle ore 15 con gli operatori turistici; proseguiranno venerdì 1 alle ore 15, con la rete istituzionale territoriale; si concluderanno sabato 2 Aprile, con un primo report della due giorni di confronto, la condivisione dei nuovi indirizzi programmatici e l’intervento finale del presidente della Regione Roberto Occhiuto.

Il Piano regionale di sviluppo turistico sostenibile (Prsts) 2023-2025 rappresenta la bussola della tre giorni nel corso della quale sarà spiegato ed illustrato il nuovo Dipartimento dedicato al turismo che, nella nuova visione, si integra con mobilità, accessibilità e marketing territoriale.

Nel corso dell’iniziativa saranno analizzati le criticità, gli scenari futuri e la nuova visione della Destinazione Calabria. Sarà presentato il brand e progetto Calabria Straordinaria e il progetto di nuovo Testo Unico del Turismo calabrese.